Обокрал сестру и пытался откупиться: Житель Луганщины получил 3 года тюрьмы

На Луганщине 36-летний мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за кражу и предоставление взятки правоохранителю (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В июне 2020 года ранее судимый мужчина, находясь в собственном доме, украл деньги, принадлежащие его родной сестре. Потерпевшая обратилась в полицию.

«В дальнейшем обвиняемый предоставил участковому офицеру Новопсковского отдела полиции неправомерную выгоду в размере 1 тыс. грн за непринятие и регистрацию заявления о краже денежных средств. Таким образом, последний пытался избежать уголовной ответственности за совершение преступления», – рассказали в пресс-службе.

Свою вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме.

Новопсковский районный суд Луганской области учел представленные доказательства и поддержал позицию стороны обвинения.