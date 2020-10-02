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Обокрал сестру и пытался откупиться: Житель Луганщины получил 3 года тюрьмы

02.10.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине 36-летний мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы за кражу и предоставление взятки правоохранителю (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В июне 2020 года ранее судимый мужчина, находясь в собственном доме, украл деньги, принадлежащие его родной сестре. Потерпевшая обратилась в полицию.

«В дальнейшем обвиняемый предоставил участковому офицеру Новопсковского отдела полиции неправомерную выгоду в размере 1 тыс. грн за непринятие и регистрацию заявления о краже денежных средств. Таким образом, последний пытался избежать уголовной ответственности за совершение преступления», – рассказали в пресс-службе.

Свою вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме.

Новопсковский районный суд Луганской области учел представленные доказательства и поддержал позицию стороны обвинения.

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