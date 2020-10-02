Через КПВВ «Новотроицкое» прошли 119 человек

В первой половине дня сегодня, 2 октября, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в обе стороны от линии разграничения прошли 119 человек. Остальные КПВВ на Донбассе не работают. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«По состоянию на 12:00 сегодня 15 граждан и 3 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 104 гражданина и 15 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.

Движение через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» было полностью заблокировано со стороны «ДНР».

Пропускные операции в КПВВ «Станица Луганская» осуществлялись ежедневно. За неделю здесь на временно неподконтрольную территорию Украины проследовали 7 919 человек, а на контролируемую территорию – 6 380 человек.

«Однако, в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, из-за масштабных пожаров, бушующих сейчас в Луганской области, решением командующего Объединенных сил пропускные операции в КПВВ "Станица Луганская" со вчерашнего дня временно приостановлены. Возобновление работы этого контрольного пункта состоится после стабилизации ситуации», – уточнили в Госпогранслужбе.

Кроме того, на текущей неделе через КПВВ «Новотроицкое» во временно неподконтрольный Донецк дважды проследовали автомобили с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. 12 грузовиков завезли для нужд гражданского населения продуктовые наборы, дезинфицирующие средства и строительные материалы.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.