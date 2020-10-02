В Госпогранслужбе рассказали, что будут делать с паспортами с отметками «Л-ДНР»

В случае пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе со стороны «Л-ДНР» людей с отметками незаконных вооруженных формирований в паспорте, пограничники не будут изымать такие документы, но сообщат об этом в соответствующие органы. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, передает «УНН».

«Мы проанализировали эту ситуацию. Пока мы не фиксировали, чтобы у кого-то в паспортах были непонятные "помарки", которые проставлялись на оккупированной территории. В то же время следует понимать, что люди могут быть заложниками такой ситуации, когда незаконные вооруженные формирования или оккупационный российский режим планирует делать что-то подобное. Однако, это не делает паспорт технически неисправным или поддельным. Поэтому, в случае, если что-то подобное будет происходить, мы не будем изымать у людей соответствующие паспортные документы», – сказал Демченко.

В то же время, по его словам, в случае, если подобный документ будет выявлен, погранслужба будет информировать взаимодействующие с ней министерства и ведомства, доводить до них ситуацию, чтобы в дальнейшем каждый по своей компетенции мог влиять на подобные случаи.

«Это и Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, и штаб ООС, поскольку наши подразделения на этой территории выполняют задачи в составе ООС», – добавил Демченко.

Напомним, «Восточная правозащитная группа» сообщила, что в «ДНР» паспорт РФ собираются сделать основным. Незаконные вооруженные формирования добиваются того, чтобы у местных жителей не было украинских паспортов. По словам правозащитников, технология следующая: если в «ДНР» житель предъявляет паспорт гражданина Украины, скажем, в ЗАГСе или при пересечении внутренней «границы» с «ЛНР», то ему будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что в свою очередь сделает недействительным украинский паспорт.

Ранее в «ДНР» разрешили использовать украинские паспорта с отметками «республики» и России.