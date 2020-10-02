В Славянске «минировали» вагонное депо

В Славянске (Донецкая обл.) полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании вагонного депо. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Информация о подготовке взрыва поступила на линию "102" 1 октября, около 11:00. На место были вызваны взрывотехники, кинологи и другие экстренные службы. После тщательного обследования здания и прилегающей территории полиция констатировала – взрывчатых предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями. Устанавливается лицо, сделавшее сообщение.