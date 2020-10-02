Глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации с пенсиями и трудоустройством в регионе

В Донецкой области в сентябре увеличилось количество вакансий и число граждан, трудоустроенных с помощью центров занятости. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сентябрь текущего года трудоустроены 2600 человек, по статистике это на 43% больше, чем в августе текущего года», – отметил Кириленко.

Он также сообщил, что работодатели региона в сентябре предоставили в службу занятости 2800 вакансий, что на 7% больше, чем в августе.

Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что в области своевременно начисляются и выплачиваются пенсии.

«В сентябре выплачено 3,8 млрд грн пенсий, их получили 819 тыс. пенсионеров, из них более 276 тыс. из числа внутренне перемещенных лиц», – проинформировал Кириленко.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинской власти части Донбасса карантин негативно отразился на рынке труда. В І полугодии 2020 года уровень безработицы в Донецкой и Луганской областях был выше, чем в среднем по Украине.