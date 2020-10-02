Большая усталость врачей: На Донетчине готовят все больницы второй очереди к приему COVID-пациентов

На Донетчине обостряется ситуация с коронавирусом, как и в целом по стране. В регионе уже готовят все больницы второй очереди к приему пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что накануне на внеочередном заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято решение, что со следующего понедельника, 5 октября, города Бахмут, Угледар и Славянский район будут отнесены к «оранжевой зоне». Города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы войдут в «желтую зону».

По состоянию на сегодня, на территории области зарегистрировано 3650 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлены 92 новых случая.

«То есть из той статистики, которую мы видим, в среднем до сотни новых больных в день. Пока в больницах хватает как мест, так и врачей, которые могут помогать всем пациентам с коронавирусом. Конечно, мы перешли к подготовке уже всех больниц второй очереди», – добавил Кириленко.

Присутствующий на брифинге директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник уточнил, что на сегодня больницы для приема пациентов с коронавирусом загружены на 27% больными с подтвержденными случаями COVID-19 и на 78% – с подозрениями.

«Сегодня нам открыли для лечения еще одну больницу в Курахово. Это позволит разгрузить наши больницы. И на следующей неделе в планах открыть еще три больницы. Это даст нам уверенность, что хватит мест для госпитализации», – сообщил Колесник.

Глава ДонОГА добавил, что в регионе есть значительная основная проблема с медицинским персоналом.

«Это очень большая усталость врачей, лаборантов, которые проводят ПЦР-исследования, они работают в режиме нон-стоп. И если мы можем закупить аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, – то импортировать врачей или откуда-то их доставить невозможно», – подчеркнул Павел Кириленко.

Он рассказал, что этот вопрос постоянно проговаривается на уровне государства.

«Мы понимаем, что и Донецкая область для врачей, которые не являются местными, не будет такой привлекательной, тем более в тех условиях, которые здесь еще более жесткие, чем в других регионах страны», – резюмировал глава области.