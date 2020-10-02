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Вынуждены работать в тяжелых условиях: В «ЛНР» пообещали «коронавирусные» доплаты медикам

02.10.20 15:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медицинским работникам, чья деятельность связана с больными коронавирусной инфекцией, пообещали дополнительные выплаты.

Как передают местные интернет-ресурсы, сегодня, 2 октября «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что «финансирование для выплат медработникам, которые работают с больными, инфицированными коронавирусом, уже направлено на учреждения здравоохранения, деньги уже находятся на счетах больниц».

«Сегодня ситуация уже зависит от руководителей на местах, насколько быстро они осуществят начисления, и насколько своевременно эти выплаты будут получены медицинскими работниками», – уверяет Пащенко.

«Министр» уточнила, что «суммы выплат зависят от времени работы, от категории врачей, они рассчитываются на основании нормативных актов, которые сегодня действуют».

«Сегодня мы действительно вынуждены работать в тяжелых условиях», – признала Пащенко.

Она добавила, что планируются также выплаты медикам, которые работают с больными пневмонией.

«Что касается выплат врачам, которые работают сегодня с пневмониями (это и расширенные терапевтические койки), министерством здравоохранения направлено рекомендательное письмо руководителям учреждений, чтобы эти выплаты также были осуществлены за счет стимулирующих надбавок», – уверяет Пащенко.

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