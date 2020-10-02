Зразы по-донецки: Как переселенка открыла кафе в Черноморске (Фото)

В Черноморске (Одесская обл.) переселенка Лидия Пучкова открыла кафе «Ежка», в котором подают зразы по-мариупольски и по-донецки, передают «Свои.city»

Лидия переехала из Донецка в Черноморск в 2014 году, в этом городе были родственники. «Хотели вернуться, но когда выехали в Чернухино (поселок в Луганской области, – ред.), начали бомбить. Я забрала внуков, а на второй день отрезали Ясиноватую. С Донецком и Луганском уже не было сообщения», – вспоминает дончанка.

Пучкова осталась в Черноморске, работу по специальности нашла быстро – ресторану нужен был повар.

Лидии нравится готовить со школы. В 9-м классе она стала поваром третьего разряда, после школы закончила техникум, затем – институт. «Готовить – это мое хобби. У меня в роду все медики и все удивлялись, что я пошла готовить. Но моя работа мне же и помогла: когда я приехала сюда, меня нашли и пригласили работать поваром. Буквально через неделю после приезда в Черноморск у меня уже была хорошая работа с хорошей зарплатой, на которую я могла не только прокормить свою семью, но и помогать нашим переселенцам», – рассказывает женщина.

Впоследствии Лидия открыла кафе с домашней кухней «Ежка». Там есть комплексные обеды, ланчи, ужин.

Из Донецка в Черноморск переселенка приехала фактически ни с чем. Она сразу начала заниматься любимым делом и зарабатывать, но этих средств для открытия кафе было мало. Стартовый капитал удалось получить с помощь грантов. Сначала от «Відродження» получила 80 тыс. грн, потом пошла на еще один грант от Международной организации по миграции (МОМ).

На грантовые деньги Лидия купила оборудования. Арендовала помещение, ремонт помогли делать переселенцы. Единственное, заказала у художницы картины. Открыли кафе в начале зимы.

Концепция «Ежки» – простота и удобство. Кафе небольшое, мощности тоже, потому домашняя простая кухня и выпечка – это то, что можно делать здесь качественно.

Лидия Пучкова

Но уже есть постоянные клиенты – как местные жители, так и отдыхающие. Плюс в Черноморске постоянно проходят спортивные соревнования: по шахматам, баскетболу, футболу, легкой атлетике и т. п. Городское управление спорта договорилось с Лидией, чтобы все это лето у нее питались команды молодых спортсменов – более 100 человек в день.

«Наша фишка – зразы. По-черноморски, по-донецки, по-мариупольски. Комбинации различных начинок. Размером они, как киевская котлета», – рассказывает владелица кафе.

Лидие делится советом для тех, кто хочет открыть кафе: «Собирать вокруг себя людей с положительной энергией, идти вперед и не бояться разговоров о том, что не получится. Когда ты открываешь предприятие, никогда не будет только позитив – будет и негатив, но надо не опускать руки и двигаться к своей мечте. Только благодаря дружбе и сплоченности мы можем выжить. Так мы выжили, поднялись и, слава богу, процветаем».