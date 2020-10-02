На Луганщине огнем выжжены 19 тысяч гектаров

На Луганщине новых очагов пожаров сейчас нет, всего огнем выжжено более 19 тысяч гектаров. Об этом, комментируя масштабные пожары на Луганщине, сказала спикер ГСЧС в Луганской области Любовь Бугра в эфире канала «Украина 24».

«Новых возгораний нет. Можем сказать, что, по предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 19 тыс. гектаров», – сказала представитель ГСЧС.

По словам спикера, необходимости эвакуации людей сейчас нет.

«Сейчас нет угрозы для того, чтобы была эвакуация, наши спасатели отбивают огонь от населенных пунктов, чтобы он не распространялся. Если нужна будет эвакуация, органы местной власти будут этим заниматься», – сказала Бугра.

Также она сказала, что угрозы для населенных пунктов нет.

«На восьмом очаге пожара, где возник пожар на околице села Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1 400 га леса, также возник верховой пожар в районах населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Там привлечена авиация, но все усложняется порывами ветра. Угрозы населенным пунктам нет, для Северодонецка также угрозы нет», – сказала Бугра.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.