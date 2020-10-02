В Донецкой области 2240 человек ожидают тестов на коронавирус

В Донецкой области работают 5 коммунальных лабораторий по проведению ПЦР-исследований на коронавирус, однако они не успевают справляться с объемом тестов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник на брифинге в Краматорске.

Он отметил, что количество ПЦР-исследований, которое проводится в области, пока является неудовлетворительным.

«Мы делаем все, чтобы увеличить цифры по количеству исследований. На сегодня уже 5 лабораторий коммунальных работают в области. За вчера мы сделали около 899 исследований, и я считаю, что этого мало. На число не меньше тысячи (в сутки – ред.) мы должны выйти по количеству заборов и исследований», – сказал Владимир Колесник.

По его информации, сейчас в Донецкой области на ПЦР-исследования по коронавирусу сформировалась очередь в 2 240 человек.

Ранее сообщалось, что на Донетчине в среднем результаты бесплатного ПЦР-теста пациентам приходится ожидать 10-14 дней. В то же время врачи советуют проходить тесты в частных лабораториях, где результат можно получить на следующий день.