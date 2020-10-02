Шахта им. Н.С. Сургая предоставила гарантии оплаты задолженности за электроэнергию

В четверг, 1 октября, оператор системы распределения восстановил электроснабжение ГП «Шахта им. Н.С. Сургая», которое было ограничено 30 сентября согласно требованиям Закона Украины «О рынке электроэнергии». Руководство госпредприятия по согласованию с Министерством энергетики предоставило гарантии погашения долга за электроэнергию в течение периода с 6 октября по 29 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что в результате переговоров между предприятиями при поддержке Министерства энергетики была достигнута договоренность об оплате долга за электроэнергию в размере 39,55 млн грн до 29 ноября 2020 года. Согласно требованиям Закона «О рынке электрической энергии», в случае невыполнения договоренности оператор системы распределения будет вынужден ограничить электроснабжение предприятию-должнику.

«ДТЭК ПЭС-Энергоуголь призывает руководство предприятия ответственно отнестись к предоставленным гарантиям и своевременно выполнять необходимые для погашения долга платежи. А Министерство энергетики – проконтролировать в рамках своих полномочий выполнение предприятием своих обязательств по оплате», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что задолженность ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» начала формироваться с 2012 года.

«Государственное предприятие регулярно нарушало график оплаты услуг по распределению электроэнергии и погашения задолженности, что привело к накоплению задолженности в размере 294 млн грн. С июля 2020 предприятие полностью остановило выплаты как за текущее распределение, так и за предыдущие задолженности. На октябрь 2020 общая сумма задолженности государственной шахты составляет 27 млн ​​грн», – говорится в сообщении.