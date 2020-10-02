«Я родила с помощью ЭКО бесплатно»: История переселенки из Донецка

Дончанке Катерине Шостак в 28 лет поставили диагноз «бесплодие». Поскольку она мечтала стать матерью, начала искать возможность забеременеть с помощью репродуктивных технологий. Частные клиники были ей с мужем не по карману. Однако женщине рассказали о государственной программе, по которой можно пройти процедуру ЭКО бесплатно, пишут «Свои.city».

Две внематочные беременности и диагноз «бесплодие»

В Донецке Катерина с мужем жили недалеко от аэропорта в Киевском районе. «В 2014 году застали обстрелы, было очень страшно. Погибли наши соседи. Мы осознали, что нужно уезжать, чтобы сохранить себе жизнь», – вспоминает дончанка.

Семья переехала в Днепр. Там прожили год. «За это время нас несколько раз обманывали со съемными квартирами, приходилось жить в отвратительном жилье вместе с тараканами. Поэтому, когда мужу предложили по работе перевестись в Киев, с радостью согласились. Тем более в столице уже обосновались моя сестра и брат мужа», – рассказывает Катерина.

Женщина в браке с мужем уже 10 лет. В Донецке она пыталась забеременеть, но ничего не получалось.

«Уже в Киеве, в 2016 году, у меня была внематочная беременность, после чего удалили фаллопиеву трубу. Затем, в 2017-м, на сроке 5 недель беременность замерла. В 2018 году еще одна внематочная беременность закончилась удалением второй трубы. В 28 лет мне поставили диагноз "бесплодие", и я осталась без возможности самостоятельно зачать детей», – делится Катерине Шостак.

Оставался единственный шанс – попробовать вспомогательные репродуктивные технологии. Платные клиники, куда обращалась переселенка, просили за процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) почти 100 тыс. грн. «В моей семье таких средств не было. Мы жили на съемной квартире. Едва хватало денег, чтобы ее оплатить. Но родители, зная нашу проблему, пообещали совместными усилиями насобирать деньги. Только нужно было подождать», – продолжает Катерина.

Тем временем она постоянно искала любую информацию по теме ЭКО. В одной из больниц Киева порекомендовали обратиться в киевский роддом № 4, в котором находится государственный Центр репродуктивных технологий. «Я позвонила, меня направили к доктору-репродуктологу Елене Кротик. Она предложила вступить в госпрограмму, которая позволяла за бюджетные средства прибегнуть к одной попытке ЭКО. В Украине это может сделать каждая женщина», – поясняет Шостак.

Женщина быстро собрала необходимые документы, доктор внесла ее данные на рассмотрение в Минздрав. «Через время пришел положительный ответ, мою кандидатуру утвердили. На медицинском языке это называется "вступить в протокол". Конечно же, радости не было предела», – вспоминает Катерина.

Совместно с Еленой Кротик она начала готовиться к переносу эмбрионов.

Как это было

«Объясню очень просто суть процедуры ЭКО. У женщины под наркозом берут яйцеклетки. На медицинском языке это называется "пункцией яйцеклеток". Мужчина сдает сперму. Эти материалы соединяют в пробирке, потом получают эмбрионы. Их растят до пяти дней, а затем переносят женщине. Две недели нужно ждать, чтобы понять, прижились эмбрионы или нет», – описывает процесс Шостак.

Через две недели женщина сдает для анализа кровь. Беременность наступила, если растет показатель гормона ХГЧ – хорионический гонадотропин человека, начинает вырабатываться после оплодотворения яйцеклетки и является одним из важнейших показателей наличия беременности.

«Доктор предупреждала, что первая попытка не всегда удачна, я категорически отказывалась в это верить. После трех неудачных беременностей не хотела больше неудач. Поэтому была уверена: первая попытка станет успешной. Так и получилось», – говорит женщина.

Сейчас ее дочери Яринке полтора года.

Катерина с дочкой Яринкой

Через пару лет Катерина снова собирается повторить попытку ЭКО, так как в центре хранятся их с мужем замороженные эмбрионы. «У меня при пункции взяли 28 яйцеклеток для дальнейшей процедуры ЭКО. Годных осталось 8. Из них два эмбриона перенесли при первой попытке – тогда прижился один, моя доченька. Еще 2 эмбриона оказались плохого качества. Таким образом, осталось 4. Их заморозили для криопереноса», – отметила Шостак.

Как сделать ЭКО за счет государства

В Украине прибегнуть к искусственному оплодотворению могут женщины в возрасте от 19 до 40 лет, которым поставлен диагноз «абсолютное бесплодие». «Наше государство предоставляет возможность получить первую попытку оплодотворения методом вспомогательных репродуктивных технологий по показаниям за бюджетные средства. Все остальные попытки – за средства пациентов», – рассказывает врач-репродуктолог Елена Кротик.

Государство обеспечивает пациенток бесплатными препаратами, именно это самая дорогая часть лечения. Остальные расходы не покрываются. «В каждом случае все индивидуально. Кому-то достаточно выделенных препаратов, кому-то нужно докупать, если доктор видит необходимость в дополнительных назначениях для большей результативности», – отмечает врач.

Тут можно ознакомиться с требованиями по программе и с перечнем медицинской документации.

Для того, чтобы вступить в госпрограмму, необходимо обратиться в Центр планирования семьи по месту прописки. Туда подаются документы, пару ставят на очередь. Далее комиссия Центра планирования семьи рассматривает все истории и направляет их в Минздрав. Лечение осуществляется по решению комиссии Минздрава за бюджетные средства.

В Центр планирования семьи могут обращаться и пары без официального оформления брака. Если у женщины нет мужчины, то ей нужно использовать донорскую сперму. Этим госпрограммы, как и суррогатным материнством, не занимаются, – только частные клиники.

Государственную программу в Украине обслуживают 5 учреждений:

Украинский государственный институт репродуктологии НМАПО им. Шупика (Киев)

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Киев)

Украинский медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии (Харьков)

Центр репродуктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета (Одесса)

Прикарпатский центр репродукции человека (Ивано-Франковск)

Если после проведения программы у пациентки остаются эмбрионы, с ее согласия они криоконсервируются и хранятся в медицинском центре по месту проведения программы. Впоследствии она может ими воспользоваться для других попыток ЭКО. Но уже за личные средства.