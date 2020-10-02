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Платил зарплату командиру «Легиона»: Бывшего гендиректора «Воды Донбасса» подозревают в финансировании терроризма

02.10.20 16:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Бывшему генеральному директору коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма и растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году исполняющий обязанности генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" с целью финансирования терроризма создал должность советника и назначил на нее руководителя командира незаконного вооруженного формирования "Легион"», – говорится в сообщении.

Руководитель предприятия в течение 2014-2016 годов выплачивал заработную плату участнику НВФ. Общая сумма выплаченных средств из фонда коммунального предприятия составила 124 тыс. 385 грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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