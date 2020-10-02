С начала года: В «ДНР» сообщили о числе погибших и раненых мирных жителей

За прошедшую неделю (с 26 сентября по 2 октября) в «ДНР» жертв и пострадавших среди мирного населения не было. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».
При этом в «республике» заявляют, что с 1 января по 2 октября в результате вооруженного конфликта погибли 5 мирных жителей.
Кроме того, с начала года ранения и травмы различной степени тяжести получил 31 мирный житель, из них:
- 6 детей;
- 11 женщин;
- 14 мужчин.
Как сообщалось ранее, по данным ООН, с 14 апреля 2014 года до 31 июля 2020 года на Донбассе зафиксировало 3069 погибших среди гражданского населения.