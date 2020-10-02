В «ДНР» заявляют, что на украинской стороне удерживают 104 их сторонника

В «ДНР» заявили, что на украинской стороне удерживаются 104 «республиканца». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

«По состоянию на 25 сентября 2020 года украинская сторона удерживает порядка 104 человек. В списке лиц, пропавших без вести, числится 362 человека», – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на начало сентября в плену «Л-ДНР» удерживаются 235 украинцев.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта по 30 августа 2020 года Международный комитет Красного Креста зарегистрировал около 1500 случаев исчезновения людей на Донбассе. В 2020 году 773 семьи по обе стороны линии соприкосновения продолжают искать своих родственников, пропавших без вести. В статусе «пропавший без вести» также остается еще около 70 военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе (в 2014 году было 525).