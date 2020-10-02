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На Донетчине из-за коронавируса 5 школ и 39 классов перешли на дистанционное обучение

02.10.20 16:54
Татьяна Сидашева
Татьяна Сидашева / Фото: facebook.com

В Донецкой области на дистанционное обучение из-за COVID-19 перевели 5 школ полностью и 39 классов в разных учебных учреждениях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в Краматорске.

«На сегодня у нас пять школ полностью находятся на самоизоляции. Это две школы в Покровске, две – в Покровском районе и одна – в Александровской ОТГ. Это получается 139 классов, 1 186 учащихся», – сказала Татьяна Сидашева.

По ее словам, в целом по области на дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены 39 отдельных классов, что составляет 4 385 учащихся.

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