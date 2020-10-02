В «ЛНР» показали 150-тысячного обладателя паспорта РФ (Фото)

В «ЛНР» российские паспорта получили более 150 тыс. жителей. Об этом сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

150-тысячниым гражданином РФ в «республике» стал житель города Петровский (район Красного Луча – после переименования Хрустальный) Геннадий Лукашев. Он отметил, что стремился получить российское гражданство многие годы.

По данным «МВД ЛНР», гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в «республике» ежедневно получают более 600 жителей.

«В первые месяцы после выхода указа президента Российской Федерации были огромные очереди возле пунктов приема документов, и жители нашей республики вынужденно записывались в эти очереди буквально на коленке. Однако на сегодняшний день этот процесс организован и действует без каких-либо задержек и заминок"», – заверил «глава ЛНР».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «ЛНР» и «ДНР» получить гражданство РФ в упрощенном порядке. С мая в «республиках» начали принимать документы на российское гражданство. Главным условием является наличие «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР», в связи с чем в разы возросли очереди за их получением. Например, сейчас в «ДНР» выдают талоны на очередь по сдаче документов на «республиканский паспорт» лишь на 2023 год.

По состоянию на сентябрь в «ДНР» также паспорта РФ получили 150 тыс. человек.