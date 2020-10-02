Заболели 11 врачей: Хирургическое отделение в Константиновке закрыли на карантин

В городе Константиновка (Донецкая обл.) закрыли на карантин хирургическое отделение. Как рассказала директор многопрофильной больницы интенсивного лечения Елена Руденко, в заведении заболели 11 врачей, передает «Суспильне».

«Это связано с тем, что 11 работников находятся на больничном. Экстренных больных хирургического профиля с 1 октября госпитализируют в хирургическое отделение Дружковской городской больницы. Об этом мы договорились с нашей "скорой помощью", и с врачами на приеме, которые направляют больных в стационар», – говорит Руденко.

По словам Елены Руденко, чем заболели врачи хирургического отделения, пока неизвестно. Сейчас все ждут результатов тестов на COVID-19.