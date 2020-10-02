С 9-летним напарником: Подросток осужден за разграбление могил под Мариуполем

16-летний вандал получил условный срок за разрушенные памятники в поселке под Мариуполем. Он воровал металлические ограждения с 9-летним напарником, передает «Сайт города Мариуполя».

В ноябре 2018 года в поселке Стародубовка (Мангушский район) двое подростков разрушали могильные памятники на местном кладбище и похищали металлические конструкции. Это заметила жительница поселка и сообщила в полицию. В ходе осмотра места преступления полицейские обнаружили 2 разрушенных надгробия и похищенные металлические конструкции.

Правоохранители быстро установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое приятелей, 16 и 9 лет. Малолетние вандалы похищенные на кладбище металлические предметы сдавали в пункт приема металлолома и зарабатывали себе таким способом карманные деньги.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины.

20 августа 2020 года состоялся суд над старшим из преступного дуэта. На разорении надгробий он заработал 708 грн.

На суде обвиняемый во всем сознался и покаялся. Он заявил, что собственноручно помог отреставрировать разрушенные им надгробия и извинился за содеянное.

Из запрашиваемых 4 лет парень получил 1 год условно. Также за экспертизу он должен заплатить 572 грн.