Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ медикам Дружковки

Городская больница №2 Дружковки (Донецкая обл.) получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Несмотря на дефицит качественного медицинского оборудования в мире, Фонд сумел закупить и привезти его в Украину. «Более 130 аппаратов передано медикам, и они уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID. Это оборудование – в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной степени исключает влияние человеческого фактора. Сегодня – это не первая помощь, которую оказывает Ринат Ахметов жителям Дружковки. Город получал экспресс-тесты для определения коронавируса в тот момент, когда это было крайне обходимо. Сегодня Дружковка получает аппарат ИВЛ», – пояснила Татьяна Калугина, директор предприятия «Корум Дружковский машиностроительный завод», который является частью ДТЭК

Главврач больницы Сергей Несчетный поблагодарил за помощь: «В Украине меценат в сфере медицины №1 – Ринат Ахметов. Мы благодарны ему за помощь. У нас есть квалифицированные врачи и такое современное оборудование в несколько раз повысит качество врачебного труда. А это десятки спасенных жизней. Поэтому аппарат ИВЛ для нас как никогда важен. Теперь мы вооружены для борьбы с бедой. Важно, что это оборудование будет помогать людям и в дальнейшем, после завершения пандемии».

«Еще в феврале Ринат Ахметова выделил 300 млн грн на помощь стране в борьбе с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.