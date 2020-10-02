Для Донецкой и Луганской областей закупят 30 пожарных машин, – Шмыгаль

Правительством согласовано решение по перераспределению средств на закупку 30 пожарных машин для Луганской и Донецкой областей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Луганскую область.

Он отметил, что соответствующие документы переданы в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

«Как только комитет согласует эти изменения в бюджет, ГСЧС сможет начать процедуру закупки, чтобы в этом году приобрести 30 мощных восьмитонных пожарных машин для двух областей, по 15 каждой», – сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что на следующей неделе правительство уже должно получить от Луганской ОГА данные, согласно которым будут возмещаться средства всем пострадавшим.

По его словам, от пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. га лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что в зоне бедствия на Луганщине продолжает работать авиация – 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС.

«Наша авиация работает эффективно, в наиболее опасных очагах пожара. В течение 2 октября на территории Луганской области совершено 53 сброса (142 тонны воды). С начала тушения пожаров 113 сбросов (382 тонны воды)», – отметил он.

Во время поездки премьер-министр осмотрел пострадавшие от пожаров населенные пункты, где пообщался с местными жителями, а также проверил пункт временного пребывания людей в средней общеобразовательной школе №8 в Северодонецке.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.