Есть пропавшие без вести: Полиция уточнила число жертв пожаров на Луганщине (Список)

В результате пожаров в Луганской области подтверждена гибель 7 человек, еще 4 считаются пропавшими без вести, 18 человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Спасатели продолжают тушить пожары в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

По данным правоохранителей, погибли 7 человек:

мужчина 1950 г.р., доставлен из села Сиротино (отравление угарным газом);

женщина 1941 г.р. из Вороново (токсическое действие оксида углерода);

мужчина 1963 г.р. из Метелкино (разрыв мышц сердца);

мужчина 1958 г.р. из Сиротино (токсическое действие оксида углерода);

мужчина 1953 г.р. из Вороново (более 90% ожогов);

мужчина 1974 г.р. – лесник (инфаркт);

женщина 1936 г.р. из Муратово (инсульт).

Считаются без вести пропавшими – 4 человека:

Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., адрес: с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна);

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., адрес: с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того, как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней, на месте уже все горело);

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., адрес: с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока муж возился с транспортным средством в гараже, зашла в здание за документами и пропала).

Для осмотра места происшествия и документирования последствий пожара в населенных пунктах ГУНП в Луганской области дополнительно создано 30 следственно-оперативных групп.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.