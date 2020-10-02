Осенний период: Врачи Мариуполя предупреждают об опасности сочетания коронавируса с гриппом

В осеннее время коронавирус опасен тем, что он может сочетаться с гриппом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, в ходе брифинга сообщил директор КП «Мариупольская городская больница скорой медицинской помощи» Сергей Орлеанский.

«Мы говорим об инфекции, которая передается воздушно-капельным путем и имеет тенденцию к обострению в осенне-зимний период – будь то коронавирус, будь то грипп. Причины как со стороны природных источников, так и с ослаблением иммунитета человека после длительной изоляции. Это обострение характерно для данного периода, оно было предсказано и Всемирной организацией здравоохранения, и всеми эпидемиологами», – сказал Орлеанский.

Он акцентировал, что сочетание гриппа с коронавирусом может повлечь более негативные последствия. «С гриппом мы реально можем бороться. И я призываю жителей по возможности сделать прививку против гриппа. Сейчас на рынке есть вакцины французского и корейского производства. Они в ближайшее время поступят в продажу и в лечебные учреждения. И чтобы защитить себя от тяжелых последствий вирусных заболеваний, желательно сделать прививку. Особенно входящим в группу риска – пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой», – порекомендовал специалист.