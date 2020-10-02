До 800% превышение порога: В «ЛНР» пожилые люди массово болеют ОРВИ

В «ЛНР» порог заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями у жителей старше 65 лет превысил сезонный уровень в 8 раз. Об этом сегодня, 2 октября, заявила на брифинге «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Я хочу обратить особое внимание на заболеваемость ОРВИ и гриппом среди лиц от 30 до 64 лет – превышение идет до 60%; у лиц, которые старше 65 лет, – в восемь раз, то есть до 800% превышение порога. Сегодня самая тяжелая ситуация по заболеваемости среди пожилых лиц, и меры, которые должны быть сегодня направлены на прекращение распространения среди этой группы населения – это самоизоляция на дому», – сообщила Пащенко.

Она добавила, что превышение порога заболеваемости у детей от 5 до 14 лет составляет порядка 5%, у детей от 15 до 17 лет – порядка 20%, у лиц от 18 до 29 лет – порядка 50%.

Пащенко призвала пожилых людей обратить внимание на свою безопасность и не выходить за пределы своего места проживания без необходимости. В случае посещения общественных мест использовать средства индивидуальной защиты. Если заболевания уже протекает достаточно тяжело (температура, дыхательные расстройства, которые не связаны с основными заболеваниями человека) – обратиться к врачу за медицинской помощью.

Кроме того, «министр здравоохранения ЛНР» сообщила и об увеличении заболеваемости пневмонией.

«Если в начале сентября регистрировалось 30-50 случаев, то сегодня заболеваемость выросла до 142 случаев. У большей части заболевших зарегистрирована пневмония в легкой и средней тяжести формах, но есть и тяжелые формы пневмоний», – рассказала Пащенко.