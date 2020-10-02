Единственный город в Украине: В Мариуполе в школах работают «потоковые» терминалы по измерению температуры

В Мариуполе с начала пандемии в больницы с коронавирусом поступило всего 13 детей. С 1 июня в городе в полноценном режиме заработали детские сады, с 1 сентября открылись школы. В виду принятых ограничительных мер роста заболеваемости у детей коронавирусом не наблюдается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября на брифинге в Мариуполе рассказали специалисты.

В городе для лечения детей, заболевших коронавирусом, в больницах предусмотрено 40 мест. «С начала пандемии через больницу прошло всего лишь 13 детей, заболевших коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 2 ребенка», – сообщил главный врач Мариупольской городской больницы № 4 Владимир Жигиль.

С 1 сентября в школы пошли 39 804 ребенка. Мариуполь – единственный город в Украине, где в школах установлены бесконтактные скрининговые терминалы, которые позволяют измерять температуру в потоке людей. Как отметил заместитель городского головы Александр Кочурин, данная система есть в каждом учебном заведении и она себя хорошо зарекомендовала.

«К нам за опытом обращаются уже и другие города. А система работает очень эффективно. Есть случаи, когда в потоке система выявляла ребенка с повышенной температурой. Как только она фиксирует превышенный показатель у ребенка, сразу медработник проверяет дополнительно температуру, делает опрос по иным факторам. И такой класс переходит на 14 дней на адаптивное обучение», – рассказал Кочурин.

Он отметил, что контролируются 3 варианта возможного проникновения коронавируса в дошкольные и школьные учебные заведения:

если заболел педагог / воспитатель;

если заболел ребенок;

если заболел член семьи ребенка или преподавателя/воспитателя.

В любом из этих случаев школьный класс или группа детского сада отправляется на 14-дневный карантин, обучение происходит в дистанционном режиме. «У нас уже такую операцию прошли 11 классов. На сегодняшний день на таком адаптивном обучении у нас находятся 15 классов из 1500», – уточнил Кочурин.

На сегодняшний день в городе работают 77 детских садов, их посещают 7 728 детей (551 группа). Но дошкольные учебные заведения заполнены на 55% своей мощности. «С 1 июня, когда мы открылись, детсады посещало около 3 тысяч детей. На сегодняшний день – практически 8 тысяч. По коронавирусу здесь ситуация контролируемая. Были моменты, когда были подозрения на заболевание. Но тогда мы временно приостанавливаем работу такой группы. Лучше 2 недели переждать и не допустить распространения вируса, нежели дать вирусу проникнуть», – дополнил заммэра.