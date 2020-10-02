Было 6%, стало 11%: В Мариуполе тесты на COVID-19 стали давать больше положительных результатов

Если в начале пандемии в Мариуполе из проведенных тестов на коронавирус положительный результат давали 6% из них, то сегодня это уже 11%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября на брифинге сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

В Мариуполе с начала пандемии зарегистрировано 780 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них выздоровели 490 пациентов (63% от всех заболевших).

«За прошедшую неделю зафиксирован 171 случай заболевания COVID-19, но и 102 пациента у нас выздоровели. На сегодняшний день на лечении – 277 мариупольцев, из них на амбулаторном лечении – 205 пациентов. Из тех, кто находится на амбулаторном лечении, практически 75% болеют бессимптомно и находятся дома под наблюдением семейного врача», – сказала Сухова.

На сегодняшний день для лечения коронавирусом в больницах города предусмотрено 201 место. «Это для принятия пациентов с подтвержденным диагнозом, у которых болезнь протекает в более тяжелой форме. На сегодняшний день занято 72 койки», – уточнила заммэра.

Мощности лабораторий города позволяют в день проводить более 200 тестов – как методом ПЦР, так и ИФА. «С начала пандемии выполнено 13 112 тестов ПЦР и ИФА, из них 6% исследований оказались положительными. За прошедшую неделю – 1 471 исследование, из них 11% дали положительный результат [на коронавирус]. Просто если раньше мы за неделю исследовали 200 тестов, то сегодня это 1500. И мы, конечно, понимаем, что рост выявляемости заболевания сегодня гораздо выше», – добавила заммэра.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек (95 591 пациент выздоровел, 4 261 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 3 650 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55), Луганской области – 1 140 случаев (выздоровели – 595 пациентов, летальных случаев – 15).

В «ДНР» – 3 670 случаев коронавируса (выздоровели – 2 123 человек, летальных случаев – 210). В «ЛНР» – 1 000 заразившихся (выздоровели – 786 человек, летальных случаев – 37).