Не существует замороженных конфликтов: Президент Зеленский о Донбассе и Карабахе

На Донбассе не может быть замороженного конфликта, поскольку таких конфликтов не существует. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский общаясь с журналистами на Буковине сегодня, 2 октября, передает «УНН».

«Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство и наши медиа и наше общество, и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так замороженных конфликтов, они просто не существуют. Вот вам такой пример (конфликт между Азербайджаном и Арменией – ред.). Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время», – сказал президент.

«Поэтому, в любом случае, моя позиция – то, что мы отстаиваем сейчас, в Украине, потому что у нас война на Донбассе – я считаю, что не может быть любого замороженного конфликта. Затем будет – не важно, диверсия, или провокация, но это будет все же взрыв, даже если прошло 30 лет после того, как была война в любом месте нашей планеты. Поэтому надо решать вопросы быстро», – добавил Зеленский.