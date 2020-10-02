Масштабные пожары на Луганщине спровоцировали обстрелы зажигательными патронами, – спикер ООС

Масштабные пожары в Луганской области сознательно спровоцировали незаконные вооруженные формирования, обстреливая территорию зажигательными патронами. Об этом рассказал спикер Операции объединенных сил Виктор Шубец, передает «Украина 24».

«Это (поджог боевиками – ред.) соответствует действительности в полной мере. Вчера ООС подтвердила эту информацию, есть официальная информация на странице в Facebook. Зажигательные пули используются врагом в ночное время либо для подсветки наших позиций и корректировки огня, либо для поджога сухой травы. Все это сделано сознательно по очевидным причинам, подробности лучше может озвучить разведка. Возможно, враг посмотрел, что ветер дует в нашу сторону», – отметил спикер.

Также Шубец рассказал о взрывах мин на минных полях, спровоцированных пожарами.

«Вчера была такая ситуация в Станице Луганской, сегодня тише, громких взрывов нет. Со вчерашнего дня КПВВ закрыты, сейчас мы оцениваем убытки, причиненные государству. Сегодня нет угрозы здоровью людей – местных жителей, военных», – резюмировал спикер.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.