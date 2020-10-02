Цены «кусаются»: В Мариуполе открыли первый в городе фудхолл (Фото, видео)

В Мариуполе появился первый в городе фудхолл. Точки питания открыли на центральной площади Свободы, они располагаются под новой трибуной, «Сайт города Мариуполя».

Фудхолл представляет собой пространство, где в каждом из отсеков находится представительство одного из известных мариупольских ресторанов или кафе. Торговые точки находятся на балансе коммунального предприятия и сдаются в аренду местным гастрономистам.

Создавали зону по примеру фуд-маркетов Киева и Одессы, собрав в меню самые популярные направления – мясные, рыбные, десерты, японская кухня, кухня греков Приазовья.

Все работающие здесь кафе и рестораны подчиняются единым правилам. К примеру, открываются и закрываются – в одно и то же время.

Для посетителей здесь тоже свои условия – обслуживать себя они должны сами, а ожидать готовности блюд нужно с пейджером.

Примечательно, что посетители могут наблюдать за приготовлением блюд, т.к. кухни фудхолла открыты.

Что касается цен, то на некоторые позиции они «кусаются», но можно подобрать и дешевые варианты в зависимости от объема порции:

пицца – от 139 до 179 грн;

гамбургер – от 49 до 169 грн;

чебуреки с сыром и зеленью, 280 г – 79 грн (это 3 небольших чебурека плюс сметана).

Посетители отмечают, что в соседнем от площади кафе один «крупный» чебурек можно купить за 15 грн. И что в фудхолле чебуреки на вкус «без особых изысков и не отличались от своих собратьев из других кафе».

Представлены здесь и морские яства:

дорадо с овощами – 110 грн за порцию в 250 г;

мидии в сливочном соусе – 95 грн;

устрицы Фид де Клер – 35 грн за штуку;

креветка Белоног – 90 грн;

рапаны, 100 г – 70 грн;

кальмары, 100 г – 75 грн;

осьминоги, 100 г – 80 грн.

Плюс гастрохолла – бесплатный общественный туалет. Он оборудован современной сантехникой и новомодными сушильными аппаратами.