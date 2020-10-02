Цены «кусаются»: В Мариуполе открыли первый в городе фудхолл (Фото, видео)

В Мариуполе появился первый в городе фудхолл. Точки питания открыли на центральной площади Свободы, они располагаются под новой трибуной, «Сайт города Мариуполя».
Фудхолл представляет собой пространство, где в каждом из отсеков находится представительство одного из известных мариупольских ресторанов или кафе. Торговые точки находятся на балансе коммунального предприятия и сдаются в аренду местным гастрономистам.
Создавали зону по примеру фуд-маркетов Киева и Одессы, собрав в меню самые популярные направления – мясные, рыбные, десерты, японская кухня, кухня греков Приазовья.
Все работающие здесь кафе и рестораны подчиняются единым правилам. К примеру, открываются и закрываются – в одно и то же время.
Для посетителей здесь тоже свои условия – обслуживать себя они должны сами, а ожидать готовности блюд нужно с пейджером.
Примечательно, что посетители могут наблюдать за приготовлением блюд, т.к. кухни фудхолла открыты.
Что касается цен, то на некоторые позиции они «кусаются», но можно подобрать и дешевые варианты в зависимости от объема порции:
- пицца – от 139 до 179 грн;
- гамбургер – от 49 до 169 грн;
- чебуреки с сыром и зеленью, 280 г – 79 грн (это 3 небольших чебурека плюс сметана).
Посетители отмечают, что в соседнем от площади кафе один «крупный» чебурек можно купить за 15 грн. И что в фудхолле чебуреки на вкус «без особых изысков и не отличались от своих собратьев из других кафе».
Представлены здесь и морские яства:
- дорадо с овощами – 110 грн за порцию в 250 г;
- мидии в сливочном соусе – 95 грн;
- устрицы Фид де Клер – 35 грн за штуку;
- креветка Белоног – 90 грн;
- рапаны, 100 г – 70 грн;
- кальмары, 100 г – 75 грн;
- осьминоги, 100 г – 80 грн.
Плюс гастрохолла – бесплатный общественный туалет. Он оборудован современной сантехникой и новомодными сушильными аппаратами.