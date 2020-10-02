Президент Зеленский рассказал о следующем обмене пленными

Дата очередного обмена пленными между Украиной и Россией пока не утверждена. Прежде на неподконтрольную правительству территорию Донбасса должны допустить представителей Красного Креста. Об этом сегодня, 2 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Буковину, передает «РБК-Украина».

Как объяснил глава государства, Красный Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

«На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен. Даты нет пока, мы все этого ждем», – подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на начало сентября в плену «Л-ДНР» удерживаются 235 украинцев. В «ДНР» заявили, что на украинской стороне удерживаются 104 «республиканца».