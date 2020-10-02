Борьба с эпидемией «по-лнрски»: Медиками занялось «МГБ ЛНР»

В «ЛНР» не состоялась забастовка медиков, которую планировали организовать сегодня, 2 октября. Накануне сотрудники нескольких больниц направили письмо в адрес «минздрава ЛНР» с требованием обеспечить «достойную оплату труда и условия работы». Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Из-за критической ситуации с эпидемией ковида (ОРВИ, пневмонии – на таких терминах с ослиным упрямством настаивают в минздраве) врачи и медицинский персонал решились на невиданное – высказать недовольство и потребовать от чиновников решительных и конкретных действий. В сети опубликовали обращение медиков Луганской республиканской клинической больницы, в котором они требуют предоставить финансирование в связи с эпидемией, а также начислить медикам доплаты», – говорится в сообщении.

В письме, которое подписал главврач Луганской клинической больницы Олег Вольман и сотрудники учреждения, идет речь о том, что медики вынуждены за свои деньги покупать средства индивидуальной защиты, которых по-прежнему нет в больнице.

Обращение подписали также представители коллективов Первомайской, Кировской, Лутугинской, Ровеньковской больниц. Письмо датировано 27 сентября.

«В случае, если требования не будут выполнены, медики обещали организовать всеобщую забастовку 2 октября. Но этого не случилось – очевидно, вмешалось МГБ. Все, кто посмел выступить против медицинских чиновников, прорабатывают сотрудники министерства госбезопасности. В первую очередь о перспективе сменить медицинский кабинет на "уютный" подвал сообщают главным врачам вышеперечисленных больниц. Вот такой метод борьбы с эпидемией по-лнрски. Точнее, борьбы с медиками, которые решились сказать правду», – резюмирует автор канала.