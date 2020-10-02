Пожары на Луганщине: В прифронтовой зоне повреждены или сгорели более 350 домов

На Луганщине вдоль линии разграничения за двое суток более 350 домов повреждены или сгорели в населенных пунктах. Об этом сегодня, 2 октября, в эфире «Громадського радіо» заявил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, сейчас на Луганщине сухо, ветрено и нет дождей и такие погодные условия затрудняют ликвидацию пожара.

«За двое суток более 350 домов повреждены или сгорели в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Крупнейшие пожары в Станично-Луганском, Новоайдарском районах и вблизи Северодонецка. Более 30 населенных пунктов за последние двое суток были охвачены огнем», – говорит Каплин.

Он добавляет, что трудно говорить о количестве пострадавших домов, ведь пожары еще не ликвидированы.

«Самые сложные условия сложились от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотенное, Станица Луганская, Ольховое, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка)», – добавляют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также спасатели сообщают, что в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17. Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 13 тыс. гектаров.

При этом данные по жертвам пожаров разнятся. Так, в Офисе генпрокурора говорят о 11 погибших, местная же полиция сообщила о 7-ми погибших и 4-х пропавших без вести. Такое расхождение возникло из-за того, что тела 7 погибших уже идентифицировали, тела других погибших еще не нашли.

«Сегодня в рамках следствия из 11 человек отделили 7 погибших, которых уже идентифицированы, а тела направлены в морги, еще 4 человека, вероятно, также погибли во время пожаров. Эти люди относятся к категории маломобильных людей, которые вряд ли могли спастись сами. Но пока их тела не найдены и не идентифицированы, поэтому они считаются пропавшими без вести», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганщины Екатерина Тырина.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. По состоянию на вечер 2 октября подтверждена смерть 7 человек, 4 человека считаются пропавшими без вести.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.