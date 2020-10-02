«Л-ДНР» так и не пустили представителей Красного Креста к пленным

Европейский Союз сожалеет, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не получил доступ к удерживаемым лицам на неподконтрольных Украине территориях и надеется, что этот доступ будет обеспечен. Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, передает «Укринформ».

«Мы повторяем наш призыв к дальнейшему прогрессу в вопросе новых участков разведения, контрольных пунктов въезда-выезда, разминирования и обмена задержанными. Что касается последнего, то мы сожалеем, что МККК до сих пор не получил доступ к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территории», – заявили в ЕС.

Там напомнили, что обеспечение доступа МККК ко всем удерживаемым является одним из обязательств Парижского саммита в «нормандском формате», который проходил в декабре прошлого года, и «оно должно быть выполненным».

В то же время в Евросоюзе заявили, что нынешний режим прекращения огня на Донбассе должен быть использован для облегчения трудностей, с которыми сталкивается гражданское население.

«Разминирование является одним из тех аспектов, которые требуют срочного внимания, а ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры в районах, находящихся у линии соприкосновения, – также важным элементом. В частности, важно обеспечить полную эксплуатацию газовой инфраструктуры к зиме», – отмечается в заявлении.