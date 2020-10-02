Коронавирус: В «ДНР» школьников отправили на длинные каникулы

В «ДНР» связи со вспышкой коронавируса в школах вводят 20-дневные каникулы – с 5 по 25 октября включительно. Об этом говорится в «приказе минобразования ДНР».

В училищах и техникумах с 5 по 18 октября вводится дистанционное обучение.

В связи с ситуацией с СOVID-19 данные меры могут быть продлены.

Напомним, в «ЛНР» также с 5 октября школьников отправили на каникулы, но они предварительно продлятся до 18 октября. При этом плановые каникулы в школах «республик» должны были начаться 26 октября. Также в обеих «республиках» на дистанционное обучение переведены все вузы.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек (95 591 пациент выздоровел, 4 261 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 3 650 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55), Луганской области – 1 140 случаев (выздоровели – 595 пациент, летальных случаев – 15).

В «ДНР» – 3 670 случаев коронавируса (выздоровели – 2 123 человек, летальных случаев – 210). В «ЛНР» – 1 000 заразившихся (выздоровели – 786 человек, летальных случаев – 37).