Выгодный бизнес: В селе под Марьинкой семья выращивает перепелов (Фото)

Юрий Шамрай со своей семьей в селе Победа (Марьинский р-н, Донецкая обл.) выращивает перепелов, передает «Остров».

До 2014 года мужчина работал в Донецке – на автомобиле развозил лекарства. «Все дни проходили в Донецке, домой возвращался под вечер. Отдохнул, поел, поспал. Свободный, без хлопот и обязательств», – вспоминает 35-летний Шамрай прошлые годы.

С приходом «ДНР» работы не стало, вариант оставаться в Донецке Юрий не рассматривал.

«Мой брат выращивал перепелов для себя. Эти птицы меня точно никогда не интересовали. Но после размышлений, чем бы заняться и что делать, я задумался: может, попробовать выращивать перепелов на продажу?», – говорит он.

«Птичник» организовал в сарае. Первый пенопластовый инкубатор на 170 яиц Юрий купил, но его пришлось доводить до ума самому. С первой закладки выжила половина птенцов.

Три года назад Шамрай женился, так что дело стало семейным. «Мы справляемся втроем: отец, я и жена. Основная нагрузка на мне, конечно. Они подключаются, когда завал по работе. Например, надо забивать птицу. У нас есть специальная машинка, но ее пропускная способность не очень высока. А еще много ручного труда. С отцом мы ремонтируем помещения. Теперь самый сезон, чтобы все успеть привести в порядок. На ремонт всегда не хватает времени, потому что много текущих дел», – рассказывает предприниматель.

Сейчас Юрий создал полный цикл перепелиного бизнеса: выбирает перепелиные семьи, закладывает яйца в инкубатор, получает птенцов, выращивает их до нужной кондиции – и поставляет в торговую сеть.

«Это достаточно выгодный бизнес. С момента рождения и до забоя проходит 60 дней. За это время птица вырастает до необходимых размеров. На продукцию есть спрос: украинцы все больше потребляют мясо перепелов. Оно дороже, чем мясо бройлеров, которым забит рынок. Но перепела по своим свойствам полезнее, это диетическое мясо, оно содержит много аминокислот, кучу минеральных веществ, белок, который легко усваивается, практически не содержит холестерина», – делится птицевод.

Сейчас в хозяйстве 6000 перепелов породы Техасский альбинос. Практически всю продукцию Шамрай отдает оптом в торговую сеть в Покровск, который в 60 км от его села. «В розницу не имею возможности продавать. Хотя все время спрашивают, звонят и приезжают. Ну, может, несколько килограммов в неделю отдаю, когда очень просят», – говорит он.

Нужен был профессиональный инкубатор на большую закладку яиц. Деньги на них получил, выиграв гранд международной организации. И в сентябре 2019 проблема была решена.

«Одновременно в инкубатор помещается 3 000 перепелиных яиц. Выживаемость составляет 75%, и это очень хороший показатель. Сам инкубатор прост в управлении и надежен. Фирма-производитель дает двухлетнюю гарантию, что тоже немаловажно. Как получил этот инкубатор, я выдохнул: на одну проблему стало меньше», – делится предприниматель.

Конечно, при таком бизнесе – не выходных, ни праздничных дней. В таком режиме семья живет 3 года. «Перепела же хотят есть и пить несколько раз в день и ежедневно. Им не объяснишь, что сегодня воскресенье, и я хочу подольше поспать. Каждое утро в 5 утра должен их кормить, менять воду, проверять состояние, заботиться о комфорте… Четыре дня в неделю происходит забой птицы, и я должен отвозить продукцию в Покровск. Сам за рулем. Затем закупка и доставка кормов. А еще работа на территории – все время нужно что-то чинить», – поясняет мужчина.

Говорит, что карантин особо на бизнесе не сказался. «У меня не уменьшились объемы заказов. Немного есть задержки с оплатой. И я понимаю это, конечно. Некоторые из моих коллег по бизнесу, и я об этом знаю, цены повысили. Я решил этого не делать. Стоит наращивать объемы, а не задирать до бесконечности цены. Мы все попали в сложную ситуацию. Поэтому стоит вместе с ней выходить, а не пытаться заработать на этом», – уверен Юрий Шамрай.