Пожары на Луганщине: Число жертв увеличилось

По состоянию на 18:00 сегодня, 2 октября, число жертв от пожаров в Луганской области увеличилось до 8 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 – полученных ожогов, 3 – сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается. Кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСНС). Считаются пропавшими без вести 4 человека», – говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 19 тыс. га.

Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

К тушению пожаров привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 ед. техники.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.

Первоначально в Офисе генпрокурора сообщили о 11 погибших, местная же полиция 2 октября говорила о 7-ми погибших и 4-х пропавших без вести. Такое расхождение возникло из-за того, что тела 7 погибших на тот момент уже идентифицировали, тела других погибших еще не нашли.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.