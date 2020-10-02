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Не из-за COVID-19: В Украине могут раньше начаться школьные каникулы

02.10.20 23:13
Виктор Ляшко (по центру)
Виктор Ляшко (по центру)

Министерство здравоохранения получило предложение начать каникулы в школах на 10 дней раньше, чем было запланировано. Чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «Громадське радіо».

Также он добавил, что избирательные участки будут организованы в 892 больницах.

«Если избирательный участок находится в больнице, особенно в той, где лечатся больные с пониженным иммунитетом, для членов избирательных участков обязательно будет проведено бесплатное тестирование методом ПЦР», – сказал Ляшко.

На участках посетителям будут измерять температуру – люди с повышенной температурой или признаками болезни будут двигаться отдельным маршрутом в отдельную кабинку.

По словам Ляшко, если избиратель отказывается надевать маску, то человека все равно допустят к голосованию – проведут в отдельную кабинку. Однако затем избиратель может понести административную ответственность за нарушение противоэпидемиологических норм и законодательства.

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