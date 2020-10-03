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В том числе, у 10 детей: За сутки COVID-19 выявили у 215 жителей Донетчины

03.10.20 09:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За пятницу, 2 октября, COVID-19 обнаружили еще у 215 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы:

  • 67 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • 60 – в Славянске (2 ребенка);
  • 20 – в Николаевке (3 ребенка);
  • 18 – в Бахмутском районе;
  • 10 – в Марьинском районе;
  • 9 – в Волновахском районе (1 ребенок)
  • 8 – в Доброполье (1 ребенок)
  • 5 – в Славянском районе (1 ребенок)
  • по 4 – в Селидово и Лиманской ОТГ;
  • 3 – в Краматорске;
  • 2 – в Никольском районе;
  • по 1 – в Торецке, Угледаре, Черкасской и Александровской ОТГ, Мангушском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 865 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человек;
  • на лечении – 2 314 пациентов;
  • летальных случаев – 55.
Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

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