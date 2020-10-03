В том числе, у 10 детей: За сутки COVID-19 выявили у 215 жителей Донетчины

За пятницу, 2 октября, COVID-19 обнаружили еще у 215 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы:

67 – в Мариуполе (2 ребенка);

60 – в Славянске (2 ребенка);

20 – в Николаевке (3 ребенка);

18 – в Бахмутском районе;

10 – в Марьинском районе;

9 – в Волновахском районе (1 ребенок)

8 – в Доброполье (1 ребенок)

5 – в Славянском районе (1 ребенок)

по 4 – в Селидово и Лиманской ОТГ;

3 – в Краматорске;

2 – в Никольском районе;

по 1 – в Торецке, Угледаре, Черкасской и Александровской ОТГ, Мангушском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 865 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 496 человек;

на лечении – 2 314 пациентов;

летальных случаев – 55.