В том числе, у 10 детей: За сутки COVID-19 выявили у 215 жителей Донетчины

За пятницу, 2 октября, COVID-19 обнаружили еще у 215 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
Новые случаи зафиксированы:
- 67 – в Мариуполе (2 ребенка);
- 60 – в Славянске (2 ребенка);
- 20 – в Николаевке (3 ребенка);
- 18 – в Бахмутском районе;
- 10 – в Марьинском районе;
- 9 – в Волновахском районе (1 ребенок)
- 8 – в Доброполье (1 ребенок)
- 5 – в Славянском районе (1 ребенок)
- по 4 – в Селидово и Лиманской ОТГ;
- 3 – в Краматорске;
- 2 – в Никольском районе;
- по 1 – в Торецке, Угледаре, Черкасской и Александровской ОТГ, Мангушском районе.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 865 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человек;
- на лечении – 2 314 пациентов;
- летальных случаев – 55.