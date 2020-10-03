Пожары на Луганщине: Продолжается тушение в 7 основных очагах

На Луганщине продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Продолжается тушение пожара в 7 основных очагах:

Очаг № 1 – пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района. Огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечены 392 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 126 человек личного состава и 34 единицы техники.

«Учитывая угрозу распространения пожара местными органами власти проведено оповещение населения о возможной эвакуации в случае осложнения обстановки. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было», – говорится в сообщении.

Очаг № 2 вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га. Привлечены 304 человека и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га. Привлечены 304 человека и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Очаг № 3 вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечены 184 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечены 184 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Очаг № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Привлечены 322 человека и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Привлечены 322 человека и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники. Очаг № 5 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечены 366 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечены 366 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 39 человек личного состава и 11 единиц техники. Очаг № 6 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечены 294 человека и 47 единиц техники, из них от ГСЧС 101 человек личного состава и 27 единиц техники.

вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечены 294 человека и 47 единиц техники, из них от ГСЧС 101 человек личного состава и 27 единиц техники. Очаг № 7 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район). Возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности. Привлечены 256 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 55 человек личного состава и 15 единиц техники.

«По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем всех 8 очагов составляет более 20 тыс. га. Авиацией ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сброса (396 тонн воды). С начала тушения пожаров – 183 сброса (646 тонн воды)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме того, травмированы 18 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 2 296 человек и 216 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 472 человека, 122 единицы техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей. Развернут передвижной пункт управления ГСЧС.

В ведомстве также добавили, что по прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.

Первоначально в Офисе генпрокурора сообщили о 11 погибших, местная же полиция 2 октября говорила о 7-ми погибших и 4-х пропавших без вести. Такое расхождение возникло из-за того, что тела 7 погибших на тот момент уже идентифицировали, тела других погибших еще не нашли.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.

По данным пресс-службы МВД Украины, по состоянию на 18:00 2 октября число жертв от пожаров в Луганской области увеличилось до 8 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека.