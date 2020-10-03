Сводка из зоны ООС за 2 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки, 2 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил (ООС) зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что НВФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Кроме того, дважды в течение суток НВФ применили стрелковое оружие вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате обстрелов со стороны противника не было.

«Продолжаются работы по преодолению огненной стихии и ее последствий. Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От Вооруженных Сил Украины к ликвидации пожаров привлечены более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники», – отмечается в сообщении.

С начала текущих суток, 3 октября, НВФ открывали неприцельный огонь вблизи Марьинки. На этом участке зафиксированы два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявили, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны армии Украины составило четыре раза. Общее количество примененных боеприпасов – восемь. Под огнем украинских силовиков оказались село Спартак к северу от Донецка, а также села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Дзержинское. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, также наблюдалась работа снайпера».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.