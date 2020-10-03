4661 новый случай за сутки: В Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19

В Украине за сутки зафиксирован 4 661 новый случай COVID-19. Это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«3 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 146 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 864 (по данным Донецкой ОГА – 3 865) случая COVID-19, в Луганской – 1 207 случаев.