RU
Все новости

4661 новый случай за сутки: В Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19

03.10.20 10:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксирован 4 661 новый случай COVID-19. Это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«3 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 4 661 новый случай. Всего проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 146 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 864 (по данным Донецкой ОГА – 3 865) случая COVID-19, в Луганской – 1 207 случаев.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк