Стал известен календарь «Шахтера» в Лиге чемпионов

Стало известно расписание матчей ФК «Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки» стартуют в Мадриде поединком с чемпионом Испании «Реалом», а завершат групповой этап выездным поединком с «Интером» в Милане. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Календарь матчей «Шахтера»: