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Стал известен календарь «Шахтера» в Лиге чемпионов

03.10.20 11:29
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

Стало известно расписание матчей ФК «Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки» стартуют в Мадриде поединком с чемпионом Испании «Реалом», а завершат групповой этап выездным поединком с «Интером» в Милане. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Календарь матчей «Шахтера»:

  • 1-й тур. 21 октября, 19:55. «Реал» – «Шахтер»
  • 2-й тур. 27 октября, 19:55. «Шахтер» – «Интер»
  • 3-й тур. 3 ноября, 19:55. «Шахтер» – «Боруссия» М
  • 4-й тур. 25 ноября, 19:55. «Боруссия» М – «Шахтер»
  • 5-й тур. 1 декабря, 19:55. «Шахтер» – «Реал»
  • 6-й тур. 9 декабря, 22:00. «Интер» – «Шахтер»

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