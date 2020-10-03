Стал известен календарь «Шахтера» в Лиге чемпионов

Стало известно расписание матчей ФК «Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки» стартуют в Мадриде поединком с чемпионом Испании «Реалом», а завершат групповой этап выездным поединком с «Интером» в Милане. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Календарь матчей «Шахтера»:
- 1-й тур. 21 октября, 19:55. «Реал» – «Шахтер»
- 2-й тур. 27 октября, 19:55. «Шахтер» – «Интер»
- 3-й тур. 3 ноября, 19:55. «Шахтер» – «Боруссия» М
- 4-й тур. 25 ноября, 19:55. «Боруссия» М – «Шахтер»
- 5-й тур. 1 декабря, 19:55. «Шахтер» – «Реал»
- 6-й тур. 9 декабря, 22:00. «Интер» – «Шахтер»