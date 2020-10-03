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В сентябре на блокпостах под Славянском выявили 25 правонарушений

03.10.20 12:39
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В сентябре на блокпостах под Славянском (Донецкая обл.) выявили 25 правонарушений. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Полиция в рамках операции Объединенных сил блокировала транспортировку незаконного оружия, задерживала преступников, скрывающихся от закона, и тех, кто участвовал в НВФ. За месяц через блокпосты прошли 5 тыс. грузовиков, почти 20 тыс. легковых автомобилей и около 7 тыс. граждан», – говорится в сообщении.

В ходе проверок зафиксированы 25 правонарушений:

  • незаконный провоз оружия – 2;
  • лица, имеющие отношение к НВФ – 5;
  • авто в розыске – 13;
  • пьяные водители – 2;
  • подделка документов – 1;
  • разыскиваемых телефонов – 2.

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