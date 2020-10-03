«Днепр-1» арендовал полузащитников «Шахтера»

Два полузащитника «Шахтера» на правах аренды перешли в «Днепр-1». Александр Пихаленок и Данил Игнатенко будут выступать за клуб из Днепра до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

23-летний Александр Пихаленок – воспитанник Академии «Шахтера» и финалист Юношеской лиги УЕФА – 2015. За первую команду «горняков» он дебютировал в мае 2017-го, а всего провел 7 матчей. В 2018–2019 годах выступал в Премьер-лиге за «Мариуполь».

Воспитаннику запорожского футбола Данилу Игнатенко также 23 года. Игрок «Шахтера» – с 2016 года. На правах аренды выступал за «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».