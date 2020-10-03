За сутки в «Л-ДНР» от COVID-19 умерли 13 человек

В «ДНР» за сутки зафиксировали 10 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – 3. Об этом сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 2 октября, выявлено 100 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте 45, 58, 61, 65, 70 и 76 лет и женщина в возрасте 44, 65, 83 и 89 лет», – заявили в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 3 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ДНР» – 3770:

на лечении – 1405 пациентов;

выписаны – 2145 человек;

летальных случаев – 220.

В «ЛНР» заявили о трех летальных случаях от COVID-19 за сутки.

«Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 40 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего по состоянию на 09:00 3 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 1025. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 787 человек», – уверяют в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 октября в Украине COVID-19 заболели 222 322 человека (98 737 пациентов выздоровели, 4 353 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 3 865 случаев (выздоровели – 1 496 пациентов, летальных случаев – 55).