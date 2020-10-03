На Донетчине ликвидировали плантацию двухметровой конопли

В Волновахском районе Донетчины полиция ликвидировала плантацию двухметровой конопли. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что растения по всем правилам культивации в огороде выращивал житель с. Каменка.

«Во время обыска полицейские обнаружили конопляный "сад" – участок ухоженных кустов конопли. Хозяин организовал полив, удобрение, а также растения были подвязаны, потому что достигали двух метров высотой. Полиция насчитала 33 куста наркосодержащих растений. Со слов 49-летнего фигуранта, он выращивал растения для собственного употребления», – рассказали в пресс-службе.

Растения направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 2 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.