Пожары на Луганщине: Число жертв возросло до 11 человек

Во время пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Пропавших без вести людей нашли мертвыми. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

«Обновленная информация о погибших и без вести пропавших лицах во время пожаров на территории области по состоянию на 14:00 (3 октября). Погибшие – 11 человек», – написала Погукай.

Пресс-секретарь проинформировала, что сотрудники следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий – осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей – обнаружили в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые значились как без вести пропавшие:

Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., пгт Вороново, пер. Песчаный, 5 (лежачая после 3 инсультов, жила одна);

Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27;

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., пгт Вороново, ул. Солнечная, 26.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.

Первоначально в Офисе генпрокурора сообщили о 11 погибших, местная же полиция 2 октября говорила о 7-ми погибших и 4-х пропавших без вести. Такое расхождение возникло из-за того, что тела 7 погибших на тот момент уже идентифицировали, тела других погибших еще не нашли.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.

По данным пресс-службы МВД Украины, по состоянию на 18:00 2 октября число жертв от пожаров в Луганской области увеличилось до 8 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека.