В Краматорске иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Краматорске в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ребенка сбил автомобиль Audi A4. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера, 2 октября, в 19:06 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая без родителей переходила дорогу. Ребенок получил травмы, ей оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».