На Луганщине за сутки зафиксировали 68 случаев COVID-19

В Луганской области за сутки зафиксирован антирекорд COVID-19. Заболели 68 человек. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
География выявленных в области заболеваний:
- Северодонецк – 15 человек;
- Лисичанск – 3;
- Рубежное – 10;
- Беловодский район – 5;
- Кременской район – 5;
- Марковский район – 4;
- Новоайдарский район – 7;
- Попаснянский район – 6;
- Сватовский район – 4;
- Станично-Луганский район – 2;
- Старобельский район – 7.
За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1 208 человек.
Из них выздоровели – 608 (13 за последние сутки); лечатся – 582 (118 – на стационаре 464 – амбулаторно).
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины 42 лет и 62 лет в Северодонецке и Беловодском районе.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 71,2%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 октября в Украине COVID-19 заболели 222 322 человека (98 737 пациентов выздоровели, 4 353 – скончались).