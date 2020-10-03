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На Луганщине за сутки зафиксировали 68 случаев COVID-19

03.10.20 15:49
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Луганской области за сутки зафиксирован антирекорд COVID-19. Заболели 68 человек. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

География выявленных в области заболеваний:

  • Северодонецк – 15 человек;
  • Лисичанск – 3;
  • Рубежное – 10;
  • Беловодский район – 5;
  • Кременской район – 5;
  • Марковский район – 4;
  • Новоайдарский район – 7;
  • Попаснянский район – 6;
  • Сватовский район – 4;
  • Станично-Луганский район – 2;
  • Старобельский район – 7.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1 208 человек.

Из них выздоровели – 608 (13 за последние сутки); лечатся – 582 (118 – на стационаре 464 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины 42 лет и 62 лет в Северодонецке и Беловодском районе.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 71,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 октября в Украине COVID-19 заболели 222 322 человека (98 737 пациентов выздоровели, 4 353 – скончались).

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