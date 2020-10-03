Полицейские установили «минера» депо в Славянске

Полицейские установили мужчину, который «заминировал» вагонное депо в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Заведомо ложное сообщение о взрыве сделал 33-летний местный житель.

Напомним, информация об угрозе взрыва поступила в полицию 1 октября около 11:00. Полицейские обследовали здание и прилегающую территорию, но взрывчатых предметов не обнаружили.

«Работники полиции оперативно установили лицо, сообщившее о "минировании". Им оказался 33-летний житель Славянска. По его словам, он так поступил из-за семейных недоразумений», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

За это правонарушение предусмотрено от 2 до 6 лет лишения свободы.